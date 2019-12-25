Комздрав Петербурга рассказал о пяти новых жертвах коронавируса

Среди умерших оказались три женщины и два мужчины.

В Петербурге за сутки от коронавируса умерли еще пять человек. Эту информацию подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, пишет пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Среди умерших оказались три женщины 77, 88 и 91 лет, а также два мужчины 54 и 78 лет. Основным заболеванием, которое привело к их смерти, признана двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Все умершие пациенты имели ряд хронических заболеваний, в их числе атеросклероз сосудов и кардиосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, хронический пиелонефрит. Именно они осложнили течение основной болезни – COVID-19.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 374 новых случая коронавируса.

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