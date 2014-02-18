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В Комтрансе напомнили петербуржцам, как пользоваться общественным транспортом
Сегодня, 12:54
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В Комтрансе напомнили петербуржцам, как пользоваться общественным транспортом

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Автомобилистов попросили пропускать пешеходов, которые направляются к остановке трамвая.

Комитет по транспорту Петербурга напомнил горожанам, как правильно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями. Главное правило - подходить к транспорту нужно, когда он полностью остановился. 

Кроме того, в салон первым должен входить ребенок, старшие должны идти за ним. Если взрослый находится позади, он сможет удержать падающего подопечного. 

Автомобилистов попросили пропускать пешеходов, которые направляются к остановке трамвая. Отметим, что часто этот вид транспорта останавливается между полосами движения машин. 

Согласно правилам дорожного движения, водители автотранспорта должны остановиться и пропустить людей, выходящих из трамвая и входящих в него. Однако рекомендуем начинать движение от остановки к трамваю только убедившись в безопасности такого перехода: все автомобили должны остановиться и пропустить пешеходов к трамваю.

Комитет по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.tv: в поселке Шушары петербуржец похитил самосвал.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дороги, как пользоваться общественным транспортом, комтранс, памятка, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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