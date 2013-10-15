По данным следствия, 35-летняя жительница региона вовлекла в криминальный бизнес своих знакомых.

В Комсомольске-на-Амуре будут судить наркокурьеров за покушение на сбыт "синтетики". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

По данным следствия, 35-летняя жительница региона организовала в одном из мессенджеров интернет-магазин по продаже запрещенного вещества. Она вовлекла в криминальный бизнес своих знакомых, которым отвела роль курьеров. Во время ее задержания при личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли 25 свертков с мефедроном.

Также сообщается об изъятии еще 40 свертков с аналогичным содержимым по месту жительства злоумышленницы в Комсомольске-на-Амуре. У остальных сообщников обнаружили более 180 граммов N-метилэфедрона. Расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы задержали обвиняемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю