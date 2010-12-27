В Коммунаре водитель грузовика наехал на велосипедиста

От полученных травм мужчина тут же скончался.

В понедельник, 11 ноября, в Гатчинском районе Ленобласти водитель грузовика сбил велосипедиста. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД России по Ленобласти и Петербургу.

По предварительным данным, ДТП произошло в городе Коммунары на Железнодорожной улице. Мужчина, управляя грузовиком Scania с полуприцепом, совершил наезд на проезжавшего по самому краю обочины 40-летнего велосипедиста. От полученного удара мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка для установления всех деталей произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мужчины подрались прямо на пешеходном переходе.

Фото: Piter.tv