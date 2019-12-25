В Колпинском районе и Кронштадте построят приюты для бездомных животных

Завершение работа планируется на 2024-2025 годы.

Во вторник, 19 июля, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на своей странице во "ВКонтакте" сообщил о том, что к 2024-2025 гг. в поселке Металлострой Колпинского района и Кронштадте появятся приюты для бездомных животных.

Комитет по строительству уже начал проектирование объектов. В приютах предусмотрят все необходимые помещения и зоны в соответствии с современными требованиями.

Кроме того, Олег Эргашев отметил, что Северная столица является единственным городом России, где в сентябре 2018 года была принята Декларация обращения с животными.

На данный момент в Петербурге общественные организации содержат 15 приютов, в которых находятся более 2 000 собак и 2 000 кошек.

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Фото: Piter.TV