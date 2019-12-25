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В Колпинском автобусном парке к испытаниям готовят новые машины
Сегодня, 14:15
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smirenny

В Колпинском автобусном парке к испытаниям готовят новые машины

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Вице-губернатор Максим Соколов проинспектировал парк.

Во вторник, 3 ноября, вице-губернатор Максим Соколов посетил Колпинский автобусный парк, где готовятся к испытанию экологически чистого транспорта. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что запас одного аккумулятора минского автобуса рассчитан на 300 километров. Масштабного обновления автобусного парка не было давно: в общей сложности будет 350 машин различной вместимости. Испытание транспорта позволит понять, какие автобусы будут комфортнее и удобнее для пассажиров и выгоднее для городского бюджета.

Пассажиры могут оценить 27 новых автобусов, которые уже вышли на маршруты.

Ранее мы писали, что троллейбус № 40 на три дня изменит маршрут из-за закрытия участка Богатырского проспекта.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранс"

Теги: колпинский автобусный парк, экологически чистый транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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