В Колпино установили 50 светодиодных фонарей в сквере около железной дороги

В этом году современные фонари установят вдоль Понтонного проезда и Колпинской улицы.

В Колпино около сквера вблизи железнодорожной станции установили 50 фонарей. Включать и выключать их будут дистанционно – из диспетчерской "Ленсвета". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Светодиодное освещение появилось после обращений местных жителей, которые часто жаловались, что в сквере по вечерам очень темно. Для электроснабжения современных источников света применяется кабельная линия протяженностью 1,7 километра.

Добавим, что в этом году современные фонари установят вдоль Понтонного проезда и Колпинской улицы.

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Фото: Piter.tv