В Колпино снесли многоквартирный дом

Собственник построил трехэтажный дом без разрешения еще в 2013 году.

18 апреля на Лагерном шоссе снесли жилой дом, который признали самостроем. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Решения Колпинского суда о сносе трехэтажки было вынесено 15 июня 2015 года, поскольку многоквартирный дом ввели без разрешения на строительство. На него обратили внимание еще в 2013 году, застройщика попытались привлечь к ответственности. В 2014 году дом продолжал стоять, а собственник пытался его узаконить через суд, но тоже безуспешно.

Спустя два года было возбуждено исполнительное производство, но результатов не было до 2018 года. Это было связано с тем, что у судебных приставов не было денег на борьбу с недобросовестными застройщиками. Здание превратилось в груду обломков, когда собственник сам решил его снести.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что жильцы новостройки во Всеволожске рассказали, как их хотят выселить из дома.