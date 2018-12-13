В Колпино прошел первый "Онкологический форум"

В Колпино прошел первый «Окологический форум»

Мероприятие инициировано депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Еленой Киселевой. И является частью депутатской программы "Колпинский район – территория здоровья". В рамках которой в Колпинском районе ежегодно проходит "МЕД-Марафон"

Во время "МЕД-Марафона" жители проходят ряд исследований и получают консультации у специалистов. Основной акцент "Онкологического форума" - колоректальный рак, который выходит на второе место по распространенности среди онкологических заболеваний и является крайне агрессивным

Сегодня утром у нас был большой круглый стол в законодательном собрании, и выяснилось, что колоректальный рак в Санкт-Петербурге вышел на 1 место. На 1 место! Поэтому тема достаточно актуальна. Колоректальный рак очень прогрессивное и тяжёлое заболевание. Новый формат мы сегодня взяли – просветительский форум, пригласили одного из ведущих колоректальных хирургов в России, он сам расскажет о своей работе, и он очень доходчиво объясняет, что и как надо сделать. Скрининг – это рак, который можно лечить, его надо вовремя выявить, поэтому мы хотим об этом говорить, а в России очень тяжело говорят о проблемах ниже пояса, и это зря. Наша деликатность ведёт иногда к очень тяжёлым последствиям. Мы хотим, чтобы общество было более открытым, более просвещённым, и собственно, это и делаем. Елена Киселева, депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Это самое значимое, что мы можем сделать для наших пациентов. Всё, что я говорю в кабинете для одного, ну для двух человек, для трёх человек из его семьи – это мало. Всё, что мы делаем здесь для наших уважаемых граждан, людей, друзей – это самый большой раструб, это рупор, благородя которому мы можем донести мысль, что рак толстой кишки – он предотвращаем. Рак толстой кишки – это не так страшно. Сделай колоноскопию в 40-50 лет, и у вас никогда не будет этого заболевания, из-за которого часто я вижу печальные глаза всей семьи, сломанные судьбы, поломанное время, изменённые планы в моём кабинете. К сожалению, таких встреч у нас слишком мало. И я очень благодарен Елене за её такой вот человеческий подход к скринингу, к диагностике, к лечению сложного неоднозначного онкологического заболевания, но которое на 95% предотвращается. Бадма Башанкаев, член правления Российского общества эндоскопических хирургов и Американского общества колоректальных хирургов, г. Москва

В продолжение Форума, в течение месяца с 17 мая до 17 июня, жители Колпинского района получат уникальную возможность пройти скрининг. Любой житель Колпинского района, достигший 16-летия, сможет сдать бесплатно анализ кала на скрытую кровь в ближайшей поликлинике

Видео и фото - PITER.TV