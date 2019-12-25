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В Колпино правоохранители у рецидивиста нашли мефедрон
Сегодня, 13:32
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В Колпино правоохранители у рецидивиста нашли мефедрон

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В отношении бандита возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции Колпинского района провели обыск в доме ранее судимого 39-летнего горожанина. В его квартире на переулке Тосненский дом, 17, стражи порядка обнаружили пакетик с запрещенным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник спрятал в одной из комнат 150 граммов мефедрона. Стражи порядка задержали нарушителя закона и отправили под стражу. 

В отношении бандита возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в поселке Золотая сотка у 52-летнего "предпринимателя" нашли полкило марихуаны.

Фото: Piter.tv

 

Теги: колпино, мефедрон, наркотики, полиция, тосненский дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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