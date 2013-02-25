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Житель Колпино выращивал в съемной квартире более 80 кустов конопли

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По факту хранения и распространения наркотиков возбуждено уголовное дело.

В Колпино задержали 37-летнего мужчину по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В съемной квартире задержанного на Заводском проспекте обнаружили три килограмма каннабиса, 86 кустов конопли, а также оборудование для культивирования наркотических растений и весы. Запрещенные вещества лежали и в машине Volkswagen Touareg дилера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что сбежавшую из больницы после суда наркосбытчицу задержали в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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