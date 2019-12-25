В Колпино мотоциклист столкнулся с Toyota Corolla

Водитель Toyota сильно ударился головой о стекло.

В субботу, 9 мая, на перекрeстке Пролетарской улицы и улицы Братьев Радченко мотоциклист столкнулся с Toyota Corolla. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы рассказали, что водитель Toyota сильно ударился головой о стекло. Врачи зафиксировали у него травмы средней степени тяжести. Байкер не пострадал.

На данный момент сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в ДТП на улице Доблести есть пострадавшая.

Фото: vk,com/spb_today