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В Колпино мотоциклист столкнулся с Toyota Corolla
Сегодня, 12:19
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Arinablinova

В Колпино мотоциклист столкнулся с Toyota Corolla

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Водитель Toyota сильно ударился головой о стекло.

В субботу, 9 мая, на перекрeстке Пролетарской улицы и улицы Братьев Радченко мотоциклист столкнулся с Toyota Corolla. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы рассказали, что водитель Toyota сильно ударился головой о стекло. Врачи зафиксировали у него травмы средней степени тяжести. Байкер не пострадал.

На данный момент сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося. 

Ранее мы писали, что в ДТП на улице Доблести есть пострадавшая.

Фото: vk,com/spb_today

 

Теги: дтп, мотоцикл, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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