В Колпино мотоциклист столкнулся с Toyota Corolla

В субботу, 9 мая, на перекрeстке Пролетарской улицы и улицы Братьев Радченко мотоциклист столкнулся с Toyota Corolla. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Очевидцы рассказали, что водитель Toyota сильно ударился головой о стекло. Врачи зафиксировали у него травмы средней степени тяжести. Байкер не пострадал.
На данный момент сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что в ДТП на улице Доблести есть пострадавшая.
Фото: vk,com/spb_today
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