В Колпино дорогу завалило горой мусора

Водитель мусоровоза не справился с управлением на крутом повороте.

26 марта около Колпино образовалась "незаконная свалка" посередине дороги. Читатель Piter.tv сообщил, что на дорогу перевернулся полный мусоровоз.

Содержимое спецтранспорта, в результате аварии, оказалось на дороге. На кадрах видеозаписи видно, что большегруз лежит на боку сразу после поворота на Загородную улицу. Все его содержимое высыпалось до самой обочине, в результате полоса оказалась полностью перекрыта. Автомобилисты объезжают зловонное место ДТП по встречке.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, превысив скоростной режим на крутом повороте, после чего тяжелая машина перевернулась. О пострадавших не сообщается. Собирается пробка.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал - родители заявили, что охрана ТЦ в Кемерово не выпускала детей из полыхающего здания.

Видео: Piter.tv