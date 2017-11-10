Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

В Коломягах в Приморском районе сгорел одноэтажный деревянный дом, передаёт городское управление МЧС в воскресенье, 28 марта.

Сообщение о пожаре поступило в 15:52 по адресу: Приморский район, 2-ая Никитинская, 41. Сотрудникам спасательных служб спустя час удалось потушить пожар, однако каркасно-щитовой дом сгорел. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Новой Голландии произошёл пожар в ресторане "Кузня".

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