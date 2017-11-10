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В Приморском районе сгорел одноэтажный деревянный дом
Сегодня, 20:35
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kraratau27

В Приморском районе сгорел одноэтажный деревянный дом

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Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

В Коломягах в Приморском районе сгорел одноэтажный деревянный дом, передаёт городское управление МЧС в воскресенье, 28 марта. 

Сообщение о пожаре поступило в 15:52 по адресу: Приморский район, 2-ая Никитинская, 41. Сотрудникам спасательных служб спустя час удалось потушить пожар, однако каркасно-щитовой дом сгорел. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Новой Голландии произошёл пожар в ресторане "Кузня". 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: коломяги, пожар, приморский район
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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