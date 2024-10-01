Творческие коллективы из Петербурга посетят КНР

Культурное сотрудничество охватывает не только известные учреждения, такие как Эрмитаж, Русский музей, Александринский и Мариинский театры, но и менее известные коллективы, представляющие народную музыку и современное искусство.

2 октября отмечается 75-летие со дня установления дипломатических связей между Россией и Китаем. Сегодня обе страны взаимодействуют в различных областях, включая культуру. Петербургские учреждения культуры также активно представлены в КНР.

Как отметила в интервью "Петербургскому дневнику" директор Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, культурное сотрудничество охватывает не только известные учреждения, такие как Эрмитаж, Русский музей, Александринский и Мариинский театры, но и менее известные коллективы, представляющие народную музыку и современное искусство. Например, на XVII Китайском международном хоровом фестивале выступала Певческая капелла из Петербурга, выступление которой произвело большое впечатление на китайскую публику.

Уржумцева планирует создать онлайн-школу русской культуры, где местные жители смогут узнать больше о различных аспектах этого вида искусства, включая оперу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на 87% увеличилось количество выданных в КНР виз.

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