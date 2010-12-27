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В Китае запустили российский телеканал "Катюша"
Сегодня, 21:15
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TretyakovaS
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В Китае запустили российский телеканал "Катюша"

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Накануне Дмитрий Медведев объявил о старте российского телеканала "Катюша" в Китае.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте российского телеканала "Катюша" в Китае. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

На вопрос о том, какую русскую песню глава правительства бы посоветовал китайцам, Медведев назвал "Катюшу" как одну из широко известных, пишет "Интерфакс".

Премьер-министр России призвал всех смотреть новый китайский канал и исполнять песню "Катюша".

Вещание на канале "Катюша" идет на русском языке с китайскими субтитрами. Проект запущен "Первым каналом" и Центральным телевидением Китая.

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Медведев
 

Теги: канал катюша , мировые новости , новости россии
Категории: Мировые новости

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