В Китае стюардесса выпала из самолета и сломала позвоночник

В понедельник, 13 ноября в международном аэропорту Чжэнчжоу в Китае стюардесса выпала из самолета и получила травму позвоночника.

В понедельник, 13 ноября в международном аэропорту Чжэнчжоу в Китае стюардесса авиакомпании Xiamen Air выпала из самолета и сильно травмировала позвоночник. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на издание The Daily Mail.



Как сообщают СМИ, стюардесса принимала на борт контейнеры с питанием для пассажиров и провалилась в зазор, образовавшийся между открывающейся дверью лайнера и фюзеляжем. Девушка попыталась зацепиться за что-нибудь, однако не удержалась и сорвалась вниз.



В результате падения стюардесса получила компрессионный перелом позвоночника, ее госпитализировали и экстренно прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.