В Китае бортпроводница выпала из самолета

Девушку с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Бортпроводница китайской авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета при подготовке воздушного судна к взлету в аэропорту Шэньчжэня.

Сообщается, что трагедия произошла при закрывании двери в самолет перед взлетом. По инструкции эту манипуляцию должны проводить два человека. По какой-то причине эти требования были нарушены, и стюардесса закрывала дверь лайнера в одиночку. Девушка вывалилась из самолета с высоты 3 метра. ЕЕ в срочном порядке госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у ботпроводницы множественные гематомы, переломы и ссадины.

Из-за этого несчастного случая рейс был задержан на 2 часа.

Видео: YouTube/Ralph

Фото: South China Morning Post