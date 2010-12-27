Полиция задержала петербуржца, стрелявшего на улице Морской пехоты

Пострадавших нет.

10 сентября вечером в полицию Кировского района сообщили о стрельбе на улице Морской пехоты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. Прибывший наряд полиции задержал 46-летнего петербуржца с трамватическим оружием. Как выяснилось, мужчина сделал несколько выстрелов в воздух из хулиганских побуждений. Более того, у стрелка оказалось насыщенное преступное прошлое: семь раз его судили за грабежи, кражи и убийство.

Травмат и патроны к нему сотрудники полиции изъяли, а мужчине грозит уголовное дело по статье "хулиганство".

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