В Кировской области скончался 11-пациент с коронавирусом

У женщины имелись сопутствующие хронические заболевания. Последние дни жизни пациентка была подключена к ИВЛ.

В Кировской области скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Кировской области сообщает, что в больнице скончалась 61-летняя женщина с диагностированным COVID-19. Она была подключена к аппарату ИВЛ, но, несмотря на усилия медиков, пациентка скончалась. У женщины наблюдалось тяжелое поражение легких, а также течение болезни осложнили сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, с начала эпидемии в Кировской области скончались 11 пациентов с коронавирусом. За весь период выявлено 1489 случаев коронавируса (за сутки +48), из них выздоровели 856 (за сутки +24).

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