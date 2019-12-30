В Кировской области на снегоходе разбились супруги

Ребенок погибших супругов в больнице.

В Кировской области погибли 2 человека, разбившись на снегоходе.

Трагедия произошла в минувшую субботу в Юрьянском районе Кировской области. Супруги с ребенком катались на снегоходе. В какой-то момент снегоход перевернулся. Мужчина и женщина погибли на месте. Их несовершеннолетний ребенок с травмами доставлен в больницу.

Как сообщают местные СМИ, авария со снегоходом произошла в лесу, недалеко от трассы в нескольких километрах от автодороги Юрья - Великорецкое.

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