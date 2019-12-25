В Кировске заработал асфальтобетонный завод

В Ленинградской области 4 октября запустили работу нового асфальтобетонного завода.

Новый асфальтобетонный завод в Кировске 4 октября начал работу и готов поставлять горячую смесь для дорожных работ. Об этом пишет ЛенТВ24.

Завод имеет высокую производственную мощность до 150 тонн в час и удобное расположение для транспортировки продукции. Он также не будет мешать жителям, так как удален от жилых зон.

На открытии завода присутствовал заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ, который запустил производство. Это первое государственное предприятие такого рода, построенное в регионе за последние 50 лет.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Петербурга стал собственником завода по производству плавленных сыров "Карат".

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