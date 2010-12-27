В Кингисеппском районе стартовало строительство новой школы

Полностью готовы основные конструкции здания школы в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района.

На объекте полным ходом идут отделочные работы, устройство внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройство территории. Общая строительная готовность составляет 65%.

Школа рассчитана на 220 мест. Наполняемость начальных классов запланирована в 16 человек, классов основной и средней школы – 20 человек. В проекте предусмотрены помещения для организации обучения детей с 1 по 11 класс с разделением потоков для младших классов, крытый спортивный зал, учебные мастерские, актовый зал, библиотека, медицинский блок, столовая на 114 посадочных мест. В школе будет работать группа продленного дня с оборудованными спальнями для учеников первого класса.