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В Кингисеппском районе стартовало строительство новой школы
Сегодня, 19:51
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KaterinaKono13

В Кингисеппском районе стартовало строительство новой школы

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Школа рассчитана на 220 мест.

Полностью готовы основные конструкции здания школы в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района.

На объекте полным ходом идут отделочные работы, устройство внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройство территории. Общая строительная готовность составляет 65%.

Школа рассчитана на 220 мест. Наполняемость начальных классов запланирована в 16 человек, классов основной и средней школы – 20 человек. В проекте предусмотрены помещения для организации обучения детей с 1 по 11 класс с разделением потоков для младших классов, крытый спортивный зал, учебные мастерские, актовый зал, библиотека, медицинский блок, столовая на 114 посадочных мест. В школе будет работать группа продленного дня с оборудованными спальнями для учеников первого класса.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2020 года. Стоимость строительства составляет 623 млн рублей, финансирование ведется за счет средств бюджета Ленинградской области. 

Источник: пресс-служба Ленобласти

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Категории: Новости Ленинградской области,

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