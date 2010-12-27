В деревенской канаве в Ленобласти обнаружили труп

На него случайно наткнулась местная жительница.

В Кингисеппском районе в деревне Слободка в канаве был обнаружен труп. Об этом, 5 ноября, полиции сообщила 48-летняя женщина.

Она рассказала. что случайно наткнулась на тело, лежащее в канаве возле дома №18 по Портовой улице. Полиция доставила останки в морг для исследования. Специалисты установили личность погибшего, им оказался 49-летний мужчина, предположительно проживающий в городе Острогоржск Воронежской области.

Следов насильственной смерти сотрудники морга не обнаружили. Полиция, тем не менее, собирается выяснить причину смерти мужчины в столь отдаленном от дома месте.

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Фото: Piter.TV