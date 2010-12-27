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Во Всеволожском районе украли снегоболотоход
Сегодня, 12:44
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arteliseev

Во Всеволожском районе украли снегоболотоход

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Владелец транспорта оценил технику в 300 тысяч рублей.

В Ленобласти 56-летний мужчина из деревни Жирвости во Всеволожском районе обратился в полицию с заявлением о пропаже снегоболотохода. Он заявил, что ночью 7 ноября, с его участка было украдено транспортное средство стоимостью 300 тысяч рублей. Об этом ообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Полиция сразу же начала искать искать пропажу, и, через час, обнаружила 39-летнего жителя деревни Разметелево, передвигающегося на украденном транспорте. Его оперативно задержали, а снегоболотоход был возвращен владельцу. Сейчас угонщик пребывает в отделении для дачи показаний. 

Ранее мы сообщали, что в Гатчине мошенница обокрала несовершеннолетнюю девушку в попытке снять с нее порчу.

Фото: drive2.ru/ Lesnikvologda

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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