Во Всеволожском районе украли снегоболотоход

Владелец транспорта оценил технику в 300 тысяч рублей.

В Ленобласти 56-летний мужчина из деревни Жирвости во Всеволожском районе обратился в полицию с заявлением о пропаже снегоболотохода. Он заявил, что ночью 7 ноября, с его участка было украдено транспортное средство стоимостью 300 тысяч рублей. Об этом ообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция сразу же начала искать искать пропажу, и, через час, обнаружила 39-летнего жителя деревни Разметелево, передвигающегося на украденном транспорте. Его оперативно задержали, а снегоболотоход был возвращен владельцу. Сейчас угонщик пребывает в отделении для дачи показаний.

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Фото: drive2.ru/ Lesnikvologda