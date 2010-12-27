Во Всеволожском районе украли снегоболотоход

В Ленобласти 56-летний мужчина из деревни Жирвости во Всеволожском районе обратился в полицию с заявлением о пропаже снегоболотохода. Он заявил, что ночью 7 ноября, с его участка было украдено транспортное средство стоимостью 300 тысяч рублей. Об этом ообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Полиция сразу же начала искать искать пропажу, и, через час, обнаружила 39-летнего жителя деревни Разметелево, передвигающегося на украденном транспорте. Его оперативно задержали, а снегоболотоход был возвращен владельцу. Сейчас угонщик пребывает в отделении для дачи показаний.
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Фото: drive2.ru/ Lesnikvologda
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