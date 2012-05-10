В Кингисеппском районе малыш попал в больницу после падения из окна дома

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Накануне вечером, 10 июня, в Кингисеппском районе Ленобласти произошел несчастный случай. Маленький мальчик забрался на открытое окно и вывалился из него.

По информации Piter.tv, ребенок повредил москитную сеть и свалился на асфальт. Малыш попал в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и множественные переломы. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.

Несчастье произошло в поселке Котельский. Известно, что там проживает пострадавший. Он воспитывается в благополучной, но неполной семье.

Ранее на Piter.tv: пациент наркологической клиники повредил ногу, выпрыгнув в окно за пивом.

Фото: Piter.tv (архив)