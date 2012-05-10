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В Кингисеппском районе малыш попал в больницу после падения из окна дома
Сегодня, 10:02
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В Кингисеппском районе малыш попал в больницу после падения из окна дома

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Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. 

Накануне вечером, 10 июня, в Кингисеппском районе Ленобласти произошел несчастный случай. Маленький мальчик забрался на открытое окно и вывалился из него. 

По информации Piter.tv, ребенок повредил москитную сеть и свалился на асфальт. Малыш попал в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и множественные переломы. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии. 

Несчастье произошло в поселке Котельский. Известно, что там проживает пострадавший. Он воспитывается в благополучной, но неполной семье. 

Ранее на Piter.tv: пациент наркологической клиники повредил ногу, выпрыгнув в окно за пивом.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: выпал из окна, ленобласть, полиция, пострадал, реьёнок, скораая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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