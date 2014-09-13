В Кингисеппе сейчас горит рынок

На улице Воровского полыхает павильон.

Во вторник, 19 декабря, в Кингисеппе произошел пожар. Столб дыма был виден за сотни метров. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, на улице Воровского загорелся рынок. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:26.

На место случившегося выехали сотрудники 124-й и 126-й пожарных частей в составе 16 человек и 4 единиц спецтехники.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv