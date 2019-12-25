В Кингисеппе откроется детский технопарк "Кванториум"

В преддверии открытия технопарка для детей в Кингисеппе проходят инженерные каникулы.

В Кингисеппе готовится к открытию новое структурное подразделение Колледжа Технологий и сервиса - технопарк "Кванториум", сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Предназначенный для детей технопарк примет первых учеников 22 августа, а пока в его помещениях завершаются ремонтные работы, на его базе предварительно организуются инженерные каникулы "IT.Cosmo.Robo". Подготовительный пробный проект дает детям возможность попробовать свои силы и научиться новому в следующих специальностях: IT, Космо- и Промробоквантум. 90 детей от 10 до 17 лет уже занимаются по этим направлениям в восьми группах.

После запуска технопарка учебных модулей станет больше: Биоквантум, Наноквантум, Промробоквантум, IT-квантум, Космоквантум и Хайтек, а в здании парка оборудуют химические и физические лаборатории. Дети смогут поработать на новом ультрасовременном высокотехнологичном оборудовании, включая 3D-принтеры, станки с цифровым управлением, зондовые микроскопы, приборы для наблюдения за спутниками, климатическую камеру и так далее. Технопарк сможет обучать до 800 детей в год.

"Кванториум" создается в рамках нацпроекта "Образование", при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и компании "ЕвроХим".

Ранее в Гатчинском районе открылись детские инженерные лагеря.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области