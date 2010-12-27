В Киеве взорвался автомобиль

В пятницу, 8 сентября в центре Киева, недалеко от Бессарабской площади. Есть пострадавшие.

Как сообщает "РИА Новости", 8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль. Есть пострадавшие.



ЧП произошло между улицами Бассейной и Большой Васильковской. Машина полностью сгорела, взрыв также повредил находившийся недалеко автомобиль.



По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась женщина, также в машине находился ребенок. Пострадавших доставили в больницу.