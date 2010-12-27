Как сообщает "РИА Новости", 8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль. Есть пострадавшие.
ЧП произошло между улицами Бассейной и Большой Васильковской. Машина полностью сгорела, взрыв также повредил находившийся недалеко автомобиль.
По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась женщина, также в машине находился ребенок. Пострадавших доставили в больницу.
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В Киеве взорвался автомобиль
В пятницу, 8 сентября в центре Киева, недалеко от Бессарабской площади. Есть пострадавшие.
Как сообщает "РИА Новости", 8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль. Есть пострадавшие.