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В Киеве взорвался автомобиль
Сегодня, 18:38
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TretyakovaS
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В Киеве взорвался автомобиль

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В пятницу, 8 сентября в центре Киева, недалеко от Бессарабской площади. Есть пострадавшие.

Как сообщает "РИА Новости", 8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль. Есть пострадавшие.

ЧП произошло между улицами Бассейной и Большой Васильковской. Машина полностью сгорела, взрыв также повредил находившийся недалеко автомобиль.

По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась женщина, также в машине находился ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

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Категории: Мировые новости

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