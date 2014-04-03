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В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения украинской ГТС

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Чтобы сохранить стабильность своей ГТС после открытия "Северного потока —2" Украина должна стать "газовым хабом" Европы. Об этом в эфире телеканала "Наш" сказал депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

По его словам, ГТС продолжит стабильно функционировать, если в ней будет достаточно газа. Один из "наипростейших сценариев" добиться этого — начать работу с Европой. 

Например, турецкий (поставляя. — Прим. ред.) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ. — Прим. ред.) кораблями, например, из Катара.
Юрий Камельчук

Депутат добавил, что решению этой проблемы Киеву "вообще ничего не мешает".

Ранее в Киеве заявил, что имеют "много вопросов" к заявлению ФРГ и США по "Северному потоку - 2".

Видео: YouTube / НАШ

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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