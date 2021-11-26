ФСБ в Керчи задержала банду вымогателей

В Керчи задержали банду вымогателей. Об этом сообщили представители регионального управления ФСБ. Известно, что фигуранты уголовного дела специализировались на мошенничестве с отчуждением недвижимого имущества. Они также "крышевали" местных браконьеров из Ленского района и выбивали силовыми методами денежные средства у предпринимателей. Все подозреваемые на данный момент заключены под стражу. Их обвиняют по особо тяжким статьям.
Преступники орудовали в сфере отчуждения недвижимого имущества, а также получения доли прибыли рыболовецких бригад Ленинского района, урегулирования межличностных конфликтов силовыми методами в отношении предпринимателей.
пресс-служба ФСБ РФ по региону
В настоящее время злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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Фото и видео: Telegram / Кремлёвская прачка
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