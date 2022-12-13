Доход сети подпольных клубов составил более 5 млн рублей.

В Керчи пресечена деятельность сети нелегальных игровых заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Сеть подпольных компьютерных залов была основана двумя жителями города зимой 2020 года. Они установили на купленных компьютерах программы для виртуальных игр и нашли сотрудников для организации. Местоположение клубов регулярно менялось.

Сотрудники УФСБ выявили преступную схему в январе 2020 года. Доход сети подпольных клубов составил более 5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России.

Видео: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю