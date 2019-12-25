В Кемерово задержали мужчину, убившего и расчленившего девушку

Местный житель дал признательные показания.

В Кемерово задержали 25-летнего мужчину, убившего и расчленившего девушку. Об этом сообщили представители пресс-службы Следственного комитета по региону. Преступление было совершено около недели назад. Подозреваемого отправили под арест. Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

25-летнему жителю города Кемерово предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по Кемеровской области

Напомним, что заявление пропаже 21-летней девушки поступило в правоохранительные органы 19 мая. В социальных сетях позже появились данные о том, что в канализации были найдены частицы кожи и волосы с бурыми следами. Эксперты установили, что останки принадлежат пропавшей местной жительнице. Обвиняемый дал признательные показания. Он уточнил, что разозлился на жертву, после чего ударил пострадавшую по голове гантелей. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, он вынес тело в пакетах в мусорный контейнер. Во время обысков оперативники нашли у мужчины предполагаемое орудие убийства и одежду, в которой было совершено нападение. Ссора могла произойти на почве ревности.

Прокуратура Кузбасса начала проверку после публикации видео с избиением девочки.

Фото: Piter.tv, smotrim.ru