Очевидцы сообщают, что поджог могли устроить парень с девушкой, которые стояли рядом со зданием.

В Казани в здании военного суда произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

По информации источника, причиной возгорания в здании мог стать поджог. На место инцидента прибыли пожарные и сотрудники полиции. Очевидцы сообщают, что поджог могли устроить парень с девушкой, которые стояли рядом со зданием. Отмечается, что пара разбила окно, после чего бросила внутрь здания коктейль Молотова.

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Видео: Telegram / Осторожно, новости