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Казанские ученые собираются вырастить искусственную конину

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Первую котлету из конины планируют создать через три года.

Ученые из Казани планируют вырастить конину из стволовых клеток животных с помощью специальных инкубаторов. При этом не будут использовать антибиотики, которые вредят здоровью.  Об этом сообщили "Известия".

Первую котлету из конины планируют создать через три года, а кусковое мясо через пять лет. В перспективе культивируемое мясо может стать более здоровой альтернативой сельскохозяйственной продукции.

На сегодняшний день в мире существует около 30 проектов, в рамках которых создается культивируемое мясо. Сейчас казанские ученые ищут оптимальные условия и состав питательной среды.

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Теги: искусственное мясо, конина
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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