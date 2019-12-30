Казанские ученые собираются вырастить искусственную конину

Первую котлету из конины планируют создать через три года.

Ученые из Казани планируют вырастить конину из стволовых клеток животных с помощью специальных инкубаторов. При этом не будут использовать антибиотики, которые вредят здоровью. Об этом сообщили "Известия".

Первую котлету из конины планируют создать через три года, а кусковое мясо через пять лет. В перспективе культивируемое мясо может стать более здоровой альтернативой сельскохозяйственной продукции.

На сегодняшний день в мире существует около 30 проектов, в рамках которых создается культивируемое мясо. Сейчас казанские ученые ищут оптимальные условия и состав питательной среды.

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