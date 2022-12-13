В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд Бишкек–Самара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Инцидент произошел утром 5 марта на станции Бершугир в Шалкарском районе. По предварительным данным, произошло боковое столкновение состава поезд с маневрированным локомотивом. В результате случился сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2.
В момент происшествия в поезде находились более 200 человек. Никто из них не пострадал. Их разместили в других вагонах поезда. На место ЧП направлен спасательный вертолет, спасательные подразделения и восстановительный поезд.
Ранее мы сообщали, что поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо.
Видео: Telegram / Readovka
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