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В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд Бишкек–Самара

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По предварительным данным, произошло боковое столкновение состава поезд с маневрированным локомотивом.

В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд Бишкек–Самара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Инцидент произошел утром 5 марта на станции Бершугир в Шалкарском районе. По предварительным данным, произошло боковое столкновение состава поезд с маневрированным локомотивом. В результате случился сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2.

В момент происшествия в поезде находились более 200 человек. Никто из них не пострадал. Их разместили в других вагонах поезда. На место ЧП направлен спасательный вертолет, спасательные подразделения и восстановительный поезд.

Ранее мы сообщали, что поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо.

Видео: Telegram / Readovka

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Категории: Лента новостей, Происшествия,

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