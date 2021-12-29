Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после убийства туриста. Об этом журналистам рассказали представители регионального Следственного комитета. Фигурантом расследования стал 34-летний мужчина из станицы Сторожевая, который нанес погибшему травмы во время драки. Он подозревается по части 1 статьи 105 УК РФ.

Специалисты установили, что 16 февраля по пути в поселок Архыз группа москвичей остановилась на участке местности , расположенной вблизи станции Кардоникская. К туристам подъехала машина с двумя местными жителями. Между группами произошел словесный конфликт, а затем - потасовка. Подозреваемый ударил оппонента ножом в живот. Тот скончался по дороге в больницу.

В настоящее время личность преступника установлена. Правоохранительные органы объявили мужчину в федеральный розыск.

Нефрологу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены 11 лет назад, продлили арест.

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