В Калужской области задержали мужчину, который сжег свой паспорт на видео

Подозреваемый рассказал, что инцидент произошел несколько лет назад с недействительными документами.

Российские правоохранительные органы на территории Калужской области задержали молодого человека, который снял видеоролик о том, как он поджигает паспорт гражданина. СОответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ. Известно, что злоумышленником оказался 22-летний уроженец Жуковского района. Мужчина отметил, что ролик был сделан еще в 2022 году. Он пояснил, что в кадре фигурирует недействительный на тот момент заграничный паспорт. В настоящий момент достоверность этих утверждений уточняется оперативниками. По результатам проверки будет принято решение в отношении местного жителя в соответствии с существующим законодательством.

Напомним, что 3 января 2025 года в городе Брянске судебная инстанция отправила под домашний арест блогера Евгению Джипси Хоффман, которая на камеру сожгла паспорт российского гражданина. Инцидент произошел 1 января, за ним наблюдали очевидцы, которые отреагировали на действия блогера смехом и нецензурными комментариями. По информации местных СМИ, девушку также заподозрили в жестоком избиении ее подруги. Позже злоумышленница объяснила общественности свой поступок тем, что ей якобы не нравилась собственная фотография в документах.

В Петербурге 3 июня проверили документы у 5 тысяч мигрантов.

Фото и видео: Telegram / МВД 40