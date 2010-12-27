Из-за это парализовано движение практически всего общественного транспорта.

В четверг, 21 февраля, В Калининском районе трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на пересечении Тихорецкого и Яшумовского переулка.

Из-за случившегося в данный момент парализовано движение практически всего общественного транспорта.

Трамваи в обе стороны стоят. Троллейбусы и автобусы только в сторону политехнической отмечает очевидец

Стоит отметить, что из-за резкого похолодания на дорогах петербурга участились случаи ДТП. В МЧС просят быть водителей бдительнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге шестой день продолжается волна эвакуаций

Фото:дтп и чп петербург/вк