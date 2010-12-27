В Калининском районе Петербурга поймали нарушителей правил пожарной безопасности в парковых зонах

Они либо отделаются предупреждением, либо заплатят штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели в лесопарковых зонах Калининского района профилактические мероприятия по правилам пожарной безопасности на природе. Помимо информирования отдыхающих, удалось "с поличным" поймать нарушителей общественного порядка. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС по Петербургу.

На данный момент идет административное расследование. Нарушители либо отделаются предупреждением, либо заплатят штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пожарные потушили гараж в Красногвардейском районе.

Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Петербургу