О пострадавших информации нет.

В четверг, 30 января, стало известно, что В Калининском районе "Газель" выбила "страйк" из двух легковушек и сбила знак. В распоряжении редакции Piter.TV появилось видео аварии.

Инцидент произошел на перекрёстке улицы Ушинского и Просвещения. О пострадавших пока никакой информации нет.

"Газель протаранила 2 машины (мерседес и каршеринг) после чего врезалась в знак", —пишут очевидцы.

На кадрах, которые публикую очевидцы в соцсетях видно, что у машин имеются серьезные повреждения: разбит бампер, лобовые стекла, фары. На месте аварии валяются детали от автомобилей. Собирается пробка.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео с моментом наезда на 50-летнего пешехода в Пушкинском районе.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Sheer Moon

Видео:Piter.TV