В четверг, 30 января, стало известно, что В Калининском районе "Газель" выбила "страйк" из двух легковушек и сбила знак. В распоряжении редакции Piter.TV появилось видео аварии.
Инцидент произошел на перекрёстке улицы Ушинского и Просвещения. О пострадавших пока никакой информации нет.
"Газель протаранила 2 машины (мерседес и каршеринг) после чего врезалась в знак",
—пишут очевидцы.
На кадрах, которые публикую очевидцы в соцсетях видно, что у машин имеются серьезные повреждения: разбит бампер, лобовые стекла, фары. На месте аварии валяются детали от автомобилей. Собирается пробка.
Ранее мы сообщали о том, что появилось видео с моментом наезда на 50-летнего пешехода в Пушкинском районе.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Sheer Moon
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )