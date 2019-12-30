Появилось видео с моментом наезда на 50-летнего пешехода в Пушкинском районе

За рулём был сын владельца автомобиля.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в Пушкине задержали водителя, который сбил 50-летнего мужчину на "зебре". В сети появилось видео с места происшествия.

Напомним, что ДТП произошло на пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова. Пострадавший получил тяжёлые травмы. Полицейские отыскали недобросовестного водителя. На машине обнаружили следы от столкновения.

Экспресс-анализ на состояние алкогольного опьянения показал, что у водитель был пьян и в состоянии наркотического опьянения.

Ранее мы сообщали о том, что пожар в резиновом цеху на Октябрьской набережной локализовали.

Видео:дорожный инспектор/вк