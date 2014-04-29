В Калининградской области потерпел крушение Су-30

Пресс-служба ЗВО: экипаж самолета погиб.

На территории Калининградской области самолет Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Западного военного округа. Специалисты объяснили, что экипаж истребителя погиб. По предварительным сведениям, борт упал из-за технической неисправности. Полет выполнялся без боевого комплекта.

12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30 пресс-служба ЗВО

Напомним, что Су-30 представляет из себя российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. В середине 1990-х годов на базе данного воздушного судна был создан экспортный вариант истребителя - Су-30К ("коммерческий").

Вертолет МЧС вылетел за пострадавшим на горе Казбек в Северной Осетии иностранным туристом.

Фото и видео: Telegram / SHOT, 112