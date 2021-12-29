Сообщений о пострадавших нет.

В Калининграде циклон повалил десятки деревьев и повредил автомобили. Об этом в местных социальных сетях сообщили очевидцы. Ранее синоптики предупредили жителей региона о приходе циклона с порывами ветра, достигающих 26 метров в секунду. На данный момент в экстренные службы поступили сообщения о 19 поваленных деревьях, повреждении шести транспортных средств, линий электропередач.

В городе в общей сложности повалены 19 деревьев. В том числе поступили сообщения об их падении на тротуары, проезжую часть, провода троллейбусной линии, шесть автомобилей. заявление городской администрации

На данный момент сведений о погибших или пострадавших нет. В ночь на 19 февраля максимальные порывы метра дошли до города Пионерского. Там скорость достигала 27 метров в секунду. На Балтийском побережье - до 26 метров в секунду, около аэропорта Храброво - 26 м/с. Согласно онлайн-табло воздушной гавани региона, массовых задержек из-за непогоды не фиксируется. На сайте компании "Россети Янтарь" данных об аварийных отключениях энергии в населенных пунктах нет.

"Теплосеть" регулирует подачу тепла потребителям во время "температурных качелей".

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