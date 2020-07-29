В Калининграде автомобиль провалился под отремонтированный асфальт

Машина с водителем наполовину погрузилась в яму.

В Калининграде автомобиль провалился под асфальт. Соответствующий ролик выложили очевидцы в социальной сети "Вконтакте". В местном паблике жители города прокомментировали момент падения транспортного средства под недавно отремонтированное дорожное полотно.

На кадрах зафиксировано, что внезапно под колесами автомобиля исчезает асфальт. В образовавшейся яме оказывается половина машины. После этого транспорт начинает дымиться. К шоферу подбегают другие автомобилисты, чтобы помочь ему выбраться из ямы.

Местные жители напомнили, что за несколько дней до данного ДТП на месте находился пролом, из которого текла вода.

Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму.

Видео: ВКонтакте/ Сообщество автомобилистов Калининграда и области