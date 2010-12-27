В Кабардино-Балкарии введен режим КТО

Сообщается о ликвидации двух боевиков.

Сегодня, 18 сентября, в части города Чегем в КБР введен режим КТО.

Режим контртеррористической операции введен на части территории города Чегем Чегемского муниципального района КБР, ограниченной улицами: Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина Чегема. Сообщается, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики получили информацию, что в данном районе могут находиться боевики, которые готовили теракты.

Сейчас появилась информация в СМИ, что в ходе спецоперации уничтожены два боевика. Спецоперация продолжается.

Фото: volyn