Гражданские или сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов. Предположительно, они готовили теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Операция прошла в месте жительства одного из подозреваемых - в селении Кременчуг-Константиновское.

Правоохранители нашли два самодельных взрывных устройства, которые были готовы к применению, а также компоненты для изготовления еще подобных устройств.

Боевики оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Сообщается, что гражданские или сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Ранее три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации