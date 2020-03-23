В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов. Предположительно, они готовили теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Операция прошла в месте жительства одного из подозреваемых - в селении Кременчуг-Константиновское.
Правоохранители нашли два самодельных взрывных устройства, которые были готовы к применению, а также компоненты для изготовления еще подобных устройств.
Боевики оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Сообщается, что гражданские или сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
Ранее три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров.
Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
Обсуждение ( 0 )