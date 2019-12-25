В KGallery появится выставка картин Цоя

KGallery выставит картины рок-музыканта.

В четверг, 9 июля, стало известно, что в KGallery появится выставка картин Виктора Цоя.

В галерее будут впервые показаны графические и живописные работы Виктора Цоя 1987-1990 годов, авторские полароиды и личные вещи художника из коллекции Натальи Разлоговой, которые ранее нигде не выставлялись. Выбор 1987-1990 годов не случаен, ведь именно в этот период Виктор Цой стал популярным и в музыке, и в кино.

Выставка, которая откроется 5 августа и проработает до 13 сентября, считается неким "тизером" к масштабной экспозиции "Виктор Цой: путь героя", которая заработает в Москве в 2021 году.

Ранее мы писали, что Паулина Андреева показала кадр со съемок фильма "Цой" Учителя.

Фото: kinopoisk.ru