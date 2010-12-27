В КГИОПе завтра решится судьба дома Изотова на Кирилловской улице

В Смольном чиновники решат, сносить или восстанавливать исторический дом Изотова.

Завтра в КГИОПе пройдет собрание, на котором решится судьба дома Изотова по Кирилловской улице,23. Чиновники примут решение о том, стоит ли сносить историческое здание или отреставрировать его.

Рабочая группа соберется в 14 часов в Смольном. Специалисты заявляют, что проще будет снести дом и выстроить на его месте новый объект. Вице-губернатор Игорь Албин заявил, что у города есть достаточно средств, чтобы заняться восстановительными мероприятиями. Однако, на сносе настаивает региональный оператор программы "Молодежи - доступное жилье". В тоже время компания "Геострой" разработала план по укреплению конструкций дома. Представители организации заявили о готовности начать ремонт.



В Жилищном комитете изучат вопрос рентабельности затрат по реконструкции здания. Если будет принято положительное решение, Смольный заключит договор с ЗАО "Геостроем".

Отметим, что по закону Санкт-Петербурга под номером 820-7 снос исторического памятника архитектуры является незаконным.

