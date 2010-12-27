В Ижевске в квартире обнаружен труп мужчины, умершего 5 лет назад

Работники газовой службы открыли квартиру и обнаружили труп хозяина.

Следственные органы ведут проверку по факту смерти мужчины 1966 года рождения тело которого обнаружили в квартире по ул. 9 Января г. Ижевска.

По данным проверки, сотрудники газовой службы открыли квартиру для проверки газового оборудования 18 июля около 10 часов утра и обнаружили там тело мертвого мужчины.

Мужчина проживал один, по имеющимся данным, его родственники проживают за пределами Удмуртской Республики. Давность наступления смерти составляет около 5-6 лет. Признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. СУ СК РФ по г.Ижевску

В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются соседи погибшего. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

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